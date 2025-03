Michail Antonio, avançado do West Ham, deixou uma mensagem a celebrar o 35º aniversário, após o grave acidente de viação.

«Desde o meu 30º aniversário que acordo nos meus aniversários sem me preocupar muito com o dia e fiz o mesmo esta manhã, até que me apercebi que, na verdade, quase não cheguei a este aniversário. Por isso, quero agradecer a Deus por me ter salvo e ter-me permitido chegar a mais um aniversário.

Também quero dar os parabéns a toda a gente que faz anos hoje. Vamos vivê-lo», escreveu Antonio no Instagram.

Recorde-se que o internacional jamaicano esteve hospitalizado durante três semanas, após se ter despistado no seu Ferrari. «Não me lembro de muito. Recordo-me de sair de casa com a chave do carro e pensar que não queria levar aquele carro. Estava muito vento e tudo molhado», disse numa entrevista no dia 17 de março à BBC.