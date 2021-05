Arteta: «Arsenal deixou de ser competitivo há cinco anos»

A eliminação nas meias-finais da Liga Europa foi a gota de água. O copo da paciência dos adeptos dos gunners voltou a transbordar e as críticas foram direcionadas ao treinador Mikel Arteta. O espanhol defendeu-se, já neste sábado, e lembrou que os maus resultados não são de agora.



«Não somos capazes de competir contra os melhores de Inglaterra. Deixámos de ser competitivos há cinco anos», disse Arteta, deixando no ar críticas implícitas a Arsène Wenger, o treinador que comandou o Arsenal de 1996 a 2018, altura em que foi substituído por Unai Emery, antecessor de Arteta.



«Este declínio não começou há seis meses. Percebo a preocupação dos adeptos, porque quando estamos fora da Liga dos Campeões há cinco anos isso não é uma casualidade, mas sim uma tendência.»



Arteta deverá ficar no Arsenal para a próxima época e assegura aos fãs que o clube e a sua equipa de futebol estão «melhores agora do que há um ano». «Não há tempo a perder, temos muito a fazer.»



«Lamento imenso, sinto que a presença na final da Liga Europa podia ser um ponto de viragem», resumiu Mikel Arteta, na antevisão ao jogo de domingo contra o WBA.



O Arsenal é apenas nono na Premier League e arrisca ficar fora das competições europeias.