Jack Grealish já tinha sido uma das estrelas da goleada da Inglaterra ao Irão, com um festejo particular que era uma promessa a Finlay, um jovem de 11 anos com paralisia cerebral que havia pedido ao jogador do Manchester City para fazer uma dança quando marcasse o seu próximo golo, mas esta terça-feira elevou o nível.

Diretamente do Qatar, o internacional inglês ligou ao pequeno fã e os dois puderam colocar a conversa em dia.

Fin, como é tratado por Grealish, ficou surpreendido com a chamada e confessou que achava que o ídolo já se tinha esquecido da promessa.

«Não, não me esqueci. Na semana passada quase marquei ao Chelsea e pensei que ia fazer a celebração aí. Estava com um feeling, mas depois não marquei. Ontem achava que não ia marcar, o jogo já estava meio morto quando eu entrei, por isso fiquei eufórico e depois consegui fazer o festejo para ti. Estás sempre no meu pensamento, amigo», respondeu o médio.

De resto, e depois de Finlay dizer que não gosta do clima no Reino Unido e que devia estar no Qatar, Grealish concordou e respondeu: «Sim, devias ter vindo. Podias ter-te enfiado na minha mala de viagem.»

Ora veja: