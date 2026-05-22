Tomas Tuchel, treinador da seleção inglesa, anunciou esta sexta-feira a lista dos 26 convocados da seleção para o Campeonato do Mundo e deixou vários craques do futebol mundial de fora.

As ausências promovidas pelo técnico alemão criaram desde logo muito polémica, aliás. Jogadores como Cole Palmer, Phil Foden ou Harry Maguire foram deixados de fora e costumam ser até pesos pesados das convocatórias inglesas.

Assim sendo previmos como ficaria um onze inicial dos «descartados» de Tomas Tuchel para o Mundial 2026. É seguro dizer que uma seleção que se apresentasse com aquela equipa tinha talento para ir longe na competição.

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