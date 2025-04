Sergei Palin, CEO do Shakhtar Donetsk, revelou que Mykhailo Mudryk passou com sucesso pelo teste do detetor de mentiras.

Em causa está um resultado positivo num teste antidoping, que lhe valeu uma suspensão provisória por parte da Federação Inglesa de Futebol (FA). Ora, os advogados do jogador providenciaram-lhe o teste e o mesmo acabou por realizá-lo.

De acordo com Sergei Palin, o internacional ucraniano diz não ter ideia de como tudo aconteceu, mas acredita que Mudryk está inocente e «não fez nada de errado de forma intencional».

«Falei com Mudryk muitas vezes desde que surgiu esta questão do doping e ele não entende como é que isto aconteceu. Não faz a mínima ideia. Os advogados providenciaram-lhe um teste do detetor de mentiras, no qual ele passou. Isto mostra que ele não fez nada de errado de forma intencional», referiu.

«Mudryk deixou claro que não é culpa dele e agora é preciso descobrir como tudo aconteceu e quem fez isto. É um profissional de excelência e uma ótima pessoa, devia ser protegido», acrescentou.