Nélson Semedo revelou que ainda está em conversações com o Wolverhampton sobre um novo contrato e que a sua permanência no Molineux ainda é «possível». O clube está interessado em manter o defesa, que foi nomeado capitão do clube esta época e é uma figura influente no balneário.

O lateral português deu alguma esperança aos adeptos quando questionado se ainda está a falar com o clube sobre um acordo, após o jogo entre Wolverhampton e Leicester, no sábado.

Nelson Semedo revelou que ainda está em conversações com o Wolves sobre um novo contrato e que a sua permanência no Molineux ainda é «possível». «Sim, ainda estamos em conversações e penso que é possível», disse.

Além disso, o lateral elogiou o trabalho de Vítor Pereira desde que chegou ao clube inglês. O Wolverhampton garantiu a permanência.

«Confiamos no trabalho que temos vindo a fazer desde a chegada do Vítor. Obviamente, estávamos numa posição difícil e tivemos de nos esforçar, batalhar e lutar muito para estar na posição em que estamos hoje, e agora as coisas estão a correr bem, acho que também temos a sorte do nosso lado», disse Semedo.

«Estamos confiantes. Com o tempo, obviamente, desenvolvemos a forma como o Vítor gosta de jogar e agora estamos a fazê-lo na perfeição, como demonstrámos hoje», completou.