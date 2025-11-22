O Newcastle recebeu e venceu o Manchester City (2-1) na 12.ª jornada da Premier League. Pelos «citizens», os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Harvey Barnes, que bisou frente ao Benfica, teve um falhanço inacreditável. Mas, redimiu-se minutos depois ao fazer o primeiro da partida (65m).

A resposta do Manchester City foi rápida e com assinatura lusa. Rúben Dias saltou mais alto e fez de cabeça o golo do empate (68m). O internacional português não marcava pelo City desde a época 2022/23.

Ora, o empate não durou muito tempo. Barnes bisou para devolver a vantagem aos «magpies» (70m). Ainda foi avaliado pelo VAR por possível fora-de-jogo, mas o golo foi mesmo confirmado.

Com este triunfo (2-1), o Newcastle volta às vitórias na Premier League é 14.º com 15 pontos. Do outro lado o Manchester City volta às derrotas e desce ao terceiro lugar com 22 pontos, uma vez que o Chelsea ultrapassou os «citizens» com um triunfo frente ao Burnley. O City pode, ainda, afastar-se mais do líder, Arsenal com 26 pontos, que ainda não jogou na jornada.