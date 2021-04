O Liverpool empatou este sábado com o Newcastle, por 1-1, em jogo da 33.ª jornada da Premier League.

Num jogo em que Diogo Jota foi titular, e saiu aos 58 minutos, o Reds chegaram o golo muito cedo. Foi logo aos 3 minutos, por intermédio de Mohamed Salah, mas a incerteza do resultado manteve-se até final.

Já nos descontos, Callum Wilson colocou a bola na baliza, mas, aquele que seria o golo do empate não foi validado porque a bola bateu no braço do jogador do Newcastle.

Mesmo ao cair do pano, Joe Willock voltou a colocar a bola na baliza e desta vez contou mesmo.

Ficou assim selado o empate, que deixa o Liverpool no sexto lugar, com 54 pontos, menos menos um ponto do que Chelsea e West Ham, que ainda não jogaram. O Newcastle é 15.º com 36.