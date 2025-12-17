O Newcastle, atual campeão em título, recebeu o Fulham de Marco Silva nos «quartos» da Taça da Liga inglesa. Um golo já em tempo de compensação deu a vitória (2-1) aos «Magpies».

O primeiro golo da partida surgiu para a equipa da casa. Yoane Wissa, internacional pela República do Congo, abriu as contas do jogo cedo na partida (10m). A resposta da formação de Londres surgiu pouco tempo depois.

Sasa Lukic, médio sérvio, restabeleceu o empate na partida seis minutos depois (16m). Quando todos apontavam para um empate no tempo regulamentar, surgiu um médio de apenas 19 anos para resolver.

Na sequência de um canto, já em tempo de compensação, Lewis Miley saltou mais alto para cabecear para dar a vitória (90+2m).

Com este triunfo (2-1), o Newcastle junta-se a Manchester City e Chelsea nas «meias» da Taça da Liga Inglesa. Os «magpies» mantêm, assim, viva a ambição de revalidar o título. Já o Fulham de Marco Silva cai nos «quartos» da competição.