O Sheffield United é a primeira equipa com a despromoção garantida, após ter sido goleado por 5-1, no terreno do Newcastle.

Em St. James' Park, os «magpies» aplicaram «chapa 5» ao lanterna vermelha do campeonato. Destaque para o «bis» de Alexander Isak, que nos últimos seis jogos apontou sete golos.

Bruno Guimarães, Callum Wilson e um autogolo de Ben Osborn confirmaram a mão cheia para os comandados de Eddie Howe. Anel Ahmedhodzic assinou o único golo do Sheffield United no encontro.

Este resultado deixa os visitantes no último lugar do campeonato, com 16 pontos e matematicamente afastado de uma possível manutenção, já que está a dez pontos do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo.