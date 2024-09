O CEO do Newcastle, Darren Eales, vai deixar o clube, após ter sido diagnosticado com cancro no sangue.

A notícia foi confirmada pelos «magpies», que em comunicado explicam que apenas deixará o cargo quando foi apontado um sucessor. Recorde-se que desde que Darren Eales tomou conta do clube, o Newcastle regressou à Liga dos Campeões, após terminar no quarto lugar da Liga Inglesa, em 2022/23.

«Ser CEO do Newcastle é um privilégio extraordinário e estou incrivelmente orgulhoso de fazer parte desta jornada do clube. No entanto, ficou claro para mim que agora é o momento certo para tomar esta decisão e dar prioridade à minha saúde e à minha família. Acima de tudo, darei o meu total apoio a um período de transição que permita ao clube escolher de forma cuidadosa o meu sucessor», pode ler-se.

