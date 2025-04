Eddie Howe está de regresso aos trabalhos do Newcastle, após ter sido internado com uma pneumonia.

O clube confirmou, esta quinta-feira, a notícia que tranquiliza os adeptos dos «magpies», que não puderam contar com o técnico nos últimos três encontros. Recorde-se que Eddie Howe foi hospitalizado a 11 de abril.

Newcastle United are delighted to confirm that Eddie Howe has returned to his duties at the club’s Training Centre.



Eddie had recently been hospitalised with pneumonia and has now returned to work after a period of recovery.



We thank supporters for their warm wishes. 🖤🤍 pic.twitter.com/KugUlkVp79