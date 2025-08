Continua a novela em torno de Alexander Isak e a imprensa inglesa avançou mais um episódio, no mínimo caricato, que envolve... um churrasco.

De acordo com o «The Telegraph», o internacional sueco foi impedido de participar num barbecue com o restante plantel e respetivas famílias do Newcastle, pelo próprio treinador. A decisão de Eddie Howe surge dias depois de ter criticado o comportamento de Isak, que tem forçado a saída do clube durante o mercado de verão.

A mesma fonte escreve que o jogador foi enviado para casa pelo próprio treinador, no jogo de estreia da pré-época, frente ao Celtic, e essa decisão terá sido a «gota de água» para o atleta. Além disso, a imprensa inglesa continua a noticiar o interesse do Liverpool no avançado de 25 anos tem-se intensificado e os «magpies» já terão rejeitado uma proposta superior a 130 milhões de euros.