VÍDEO: Bruno Guimarães marca golo olímpico, Chelsea soma novo empate
Tottenham vence Brentford por 2-0 e Everton garante quarto triunfo nos últimos cinco jogos para a Liga Inglesa
Tottenham vence Brentford por 2-0 e Everton garante quarto triunfo nos últimos cinco jogos para a Liga Inglesa
O Newcastle recebeu e venceu o Burnley por 2-1, num jogo que ficou marcado pelo golo olímpico de Bruno Guimarães, importante para o desfecho do mesmo.
À passagem da meia-hora de jogo, os magpies beneficiaram de um pontapé de canto e o internacional brasileiro conseguiu apanhar completamente de surpresa o guarda-redes adversário, levando à loucura os adeptos em St. James' Park.
Tudo ficou mais fácil para o Newcastle aos 43 minutos, quando Lucas Pires viu o cartão vermelho direto por uma falta imprudente e as equipas só regressaram aos balneários após o segundo do conjunto da casa.
Da marca dos 11 metros, Anthony Gordon não desperdiçou e fez o 2-0, perfeitamente justificado pelo domínio do Newcastle durante os primeiros 45 minutos. Ora, quando se esperava algo semelhante na segunda parte, o Burnley veio com uma outra cara e, apesar de estar em inferioridade numérica, causou diversos problemas à defensiva adversária.
Ainda assim, o golo de honra chegou apenas no período de compensação e também de grande penalidade, convertida com sucesso por Flemming. O Newcastle é 11.º classificado com 22 pontos e o Burnley mantém-se em zona de despromoção.
Nos restantes jogos desta tarde, o Tottenham recebeu e venceu o Brentford por 2-0, com golos de Richarlison (25 minutos) e Xavi Simons (43 minutos). João Palhinha entrou no decorrer da segunda parte, quando a equipa da casa já vencia por dois golos de diferença.
Também o Everton voltou a vencer, pela quarta vez nos últimos cinco jogos, desta feita sobre o Nottingham Forest por 3-0. Logo aos dois minutos, Milenkovic introduziu a bola na própria baliza e deu vantagem à equipa da casa, que chegou ao intervalo com uma vantagem mais confortável, após o golo de Thierno Barry.
Já aos 80 minutos, Dewsbury-Hall atirou para o terceiro e assegurou que o Everton subisse ao quinto lugar da tabela, com 24 pontos e em zona de acesso às competições europeias.
Por fim, o Chelsea não foi além de um nulo na deslocação ao reduto do Bournemouth, perdendo a oportunidade de se distanciar da mais direta concorrência, chegando assim aos 25 pontos. Os blues ocupam o quarto lugar, a oito pontos do líder Arsenal.