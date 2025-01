O Newcastle recebeu e venceu o Wolverhampton por 3-0, no jogo que marcou a segunda derrota em três jogos para a formação de Vítor Pereira.

Do lado dos «wolves», José Sá, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes foram titulares, sendo que Nélson Semedo foi suplente utilizado e Carlos Borges não saiu do banco. Numa primeira parte dominada pela equipa da casa, o primeiro golo chegou à passagem da meia-hora de jogo.

Após receber a bola à entrada da área, Alexander Isak rematou de pé direito e viu a bola enganar o guardião português e entrar junto ao poste da baliza.

Ora, o resultado manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com mais um golo do melhor marcador da equipa e companheiro de Viktor Gyökeres na seleção da Suécia.

Depois de um passe absolutamente sensacional de Bruno Guimarães, o avançado recebeu o esférico dentro da área e rematou cruzado, completamente fora do alcance de José Sá e ampliou assim a vantagem dos «magpies».

A meio do segundo tempo, o Newcastle acabou por fechar as contas do encontro e novamente com Isak na jogada. O sueco assistiu Anthony Gordon que dentro da área só teve de encostar para o 3-0.

Com este resultado, o Wolverhampton ocupa a 18.ª posição com 16 pontos, sendo que o Newcastle regressou ao quarto lugar e está agora em posição de Liga dos Campeões.

Nos restantes jogos desta quarta-feira, o Aston Villa deslocou-se até ao reduto do Everton e venceu por 1-0, graças ao golo solitário de Ollie Watkins (51 minutos).

Já o Crystal Palace deslocou-se até ao reduto do Leicester e venceu por 2-0, sendo que os golos foram ambos marcados no segundo tempo Mateta deu vantagem aos «eagles» logo a abrir e Guehi fez o segundo aos 78 minutos.