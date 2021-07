O Sunderland, histórico do futebol inglês que agora joga na terceira liga, apresentou nesta sexta-feira, de forma original, a camisola para a nova temporada desportiva.

A camisola apresenta a cultura do clube, com as riscas na vertical e as cores vermelho e branco. A surpresa foi a apresentação do novo manto. O clube recorreu a um DJ para mostrar o equipamento aos adeptos, com destaque para a expressão «remixed», remisturado em português, uma forma de se referir à inspiração nas camisolas clássicas de 1983 a 1986.

O Sunderland foi despromovido da Premier League na época 2016/17. Na época seguinte voltou a descer e joga desde então no terceiro escalão do futebol português.