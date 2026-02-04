O último dia do mercado de inverno ficou marcado, em Inglaterra, por um episódio bastante caricato e que envolveu o Northampton Town, do terceiro escalão do futebol inglês.

Ora, a informação foi avançada pelo próprio treinador, Kevin Nolan, que revelou ter estado perto de adquirir dois jogadores, mas um dos negócios não se concretizou porque o atleta se «esqueceu» de assinar a documentação necessária. Em declarações à BBC Radio Northampton, o técnico mostrou-se bastante frustrado pelo sucedido e admitiu ter perdido outro jogador por decisão de um clube da Liga Inglesa que não o «libertou».

«Ficámos arrasados. Um dos motivos foi a decisão de um clube da Liga Inglesa que não quis libertar o jogador, sendo que outro se esqueceu de preencher o documento que enviámos. Não conseguimos prolongar o prazo, que era até às 19h, então pode imaginar o quão frustrante foi toda a situação», referiu.

Ainda assim, o Northampton Town adquiriu a contratação de Kyle McAdam (médio) e Ben Hammond (defesa), ambos provenientes do Nottingham Forest.