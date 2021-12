O plantel do Manchester United está a lidar com «um pequeno surto» de covid-19, escrevem alguns jornais ingleses neste domingo, citando fontes do clube e da própria Premier League.



Os nomes dos atletas infetados não foram revelados, mas a informação refere que os primeiros testes feitos depois da vitória em Norwich deram negativo e só neste domingo de manhã alguns deram positivo.



O clube colocou em prática o plano de contingência para estas situações mas, «por agora», o jogo de terça-feira em Brentford «não está em causa».



O Aston Villa, que defrontou o Liverpool no sábado, também tem um caso positivo no plantel nesta altura.