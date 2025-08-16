Inglaterra
Há 1h e 32min
VÍDEO: Kovacevic defende penálti e Norwich vence no reduto do Portsmouth
Ex-Sporting foi essencial para o triunfo dos «canários» por 2-1
DIM
DIM
O Norwich somou a primeira vitória na edição deste ano da segunda divisão inglesa, após derrotar o Portsmouth por 2-1, e com Vladan Kovacevic em grande plano.
No decorrer da segunda parte, quando os «canários» já venciam por dois golos de diferença, o ex-guardião do Sporting defendeu uma grande penalidade e impediu que o conjunto da casa reduzisse a desvantagem. Pouco depois não conseguiu evitar o golo de Segecic, mas acabou por ser fundamental para o triunfo do Norwich.
Assista aqui ao penálti defendido por Kovacevic:
