O Norwich somou a primeira vitória na edição deste ano da segunda divisão inglesa, após derrotar o Portsmouth por 2-1, e com Vladan Kovacevic em grande plano.

No decorrer da segunda parte, quando os «canários» já venciam por dois golos de diferença, o ex-guardião do Sporting defendeu uma grande penalidade e impediu que o conjunto da casa reduzisse a desvantagem. Pouco depois não conseguiu evitar o golo de Segecic, mas acabou por ser fundamental para o triunfo do Norwich.

Assista aqui ao penálti defendido por Kovacevic: