Certamente com o olhar atento de Farioli e do FC Porto, o Nottingham Forest empatou a um golo na receção ao Aston Villa, poucos dias antes de defrontar os azuis e brancos na segunda mão dos «quartos» da Liga Europa.

A equipa orientada por Vítor Pereira teve um ligeiro ascendente no primeiro tempo, mas até começaram por ser os visitantes a colocarem-se em vantagem no marcador. Murillo introduziu a bola na própria baliza e gelou as bancadas do City Ground.

Só que foi com alguma naturalidade que o Nottingham restabeleceu a igualdade, graças ao golo de Neco Williams, e levou Vítor Pereira à loucura no banco de suplentes.

A segunda parte trouxe um contexto diferente, com o Aston Villa a enquadrar cinco remates com a baliza de Matz Sels, mas sem a eficácia necessária.

Na luta pela manutenção, o Nottingham soma 33 pontos e tem três de vantagem para o Tottenham, a primeira de três equipas em zona de despromoção. Já o Aston Villa segue no quarto lugar, com os mesmos 55 pontos do Man. United, que ainda tem de jogar nesta 32.ª jornada.

Por falar nos spurs, continua a ser agravada a crise de resultados, desta feita com a derrota por 1-0 na deslocação ao reduto do Sunderland.

O jogo de estreia de Roberto De Zerbi no banco de suplentes do Tottenham não correu da melhor forma, já que o golo de Mukiele sofreu um desvio num defesa e acabou no fundo da baliza. Um lance fortuito resultou em mais uma derrota para os londrinos, que estão em zona de despromoção.

Por fim, o Crystal Palace recebeu e venceu o Newcastle por 2-1, num jogo marcado pela reviravolta da equipa da casa, já dentro dos últimos minutos de jogo.

Osula deu vantagem aos magpies aos 43 minutos, mas no segundo tempo houve dois golos do adversário, um aos 80 minutos e outro na compensação, ambos marcados por Mateta. O avançado francês confirmou o triunfo do Crystal Palace com uma grande penalidade certeira.