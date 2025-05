Nuno Espírito Santo e Evangelos Marinakis protagonizaram um momento de alguma tensão, após o empate entre Nottingham e Leicester, e o presidente acabou por vir a público elogiar o trabalho do técnico, que garantiu o regresso do clube às competições europeias.

Depois do «valente raspanete», Marinakis emitiu um comunicado em que destaca o trabalho realizado durante a temporada e esclarece que ficou frustrado pela lesão de Taiwo, devido a uma «má interpretação» da equipa médica do Nottingham, durante o jogo.

«Hoje é um dia de celebração, porque ao fim de 30 anos, o Nottingham Forest garantiu que vai participar nas competições europeias, na próxima temporada. Estamos extremamente orgulhosos pelo trabalho do Nuno Espírito Santo e da restante equipa. Além disso, estamos também frustrados com a lesão do Taiwo e a má interpretação da equipa médica, ao deixá-lo continuar em campo».