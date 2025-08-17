Inglaterra: Nottingham de NES sorri em casa, Chelsea empata dérbi londrino
Técnico português venceu o Brentford por 3-1 e Blues não foram além do nulo na receção ao Crystal Palace
Técnico português venceu o Brentford por 3-1 e Blues não foram além do nulo na receção ao Crystal Palace
O Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo entrou com o pé direito na temporada 2025/26 e venceu na receção ao Brentford, por 3-1.
Com Chris Wood, o marcador do costume, em destaque, o Nottingham chegou ao intervalo a vencer por 3-0. O avançado da Nova Zelândia apontou o primeiro e terceiro golo da partida, aos 5 e 45+2 minutos. O outro golo foi apontado pelo reforço Dan Ndoye, aos 42 minutos, após assistência de Gibbs-White.
Na segunda parte, o Brentford ainda reduziu, através de Igor Thiago, mas não evitou a derrota.
O português Fábio Carvalho foi titular no lado do Brentford, enquanto Jota Silva foi lançado aos 79 minutos por Nuno Espírito Santo.
No outro jogo da tarde, no dérbi londrino, o Chelsea empatou em casa com o Crystal Palace. Os rivais anularam-se e não conseguiram marcar qualquer golo.
O Crystal Palace ainda conseguiu colocar a bola no fundo das redes, após um livre milimétrico de Eze, mas o árbitro anulou por obstrução na barreira.
Pedro Neto foi titular no lado do Chelsea e Dário Essugo permaneceu no banco.