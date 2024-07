O Nottingham Forest venceu o Chesterfield por 3-0 no primeiro jogo de pré-época em 2024/25.

No final do encontro, Nuno Espírito Santo falou sobre as mexidas que pretende fazer no mercado e deixou rasgados elogios aos três reforços que atuaram pela equipa este sábado.

«Ainda temos muito trabalho pela frente, não é que precisemos de muitos reforços, mas a equipa ainda necessita de algumas coisas. Precisamos de extremos, sendo que o único jogador que é natural para essa posição são o Callum Hudson-Odoi e o Anthony Elanga. Temos sempre de adicionar as peças certas, não podemos trazer jogadores só porque sim», afirmou o técnico português.