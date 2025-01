Nuno Espírito Santo foi eleito o melhor treinador do mês de dezembro da Liga Inglesa.

O técnico português superou a concorrência de Eddie Howe (Newcastle), Arne Slot (Liverpool) e Andoni Iraola (Bournemouth), numa votação dos adeptos através do site oficial da prova.

Durante o mês de dezembro, o Nottingham Forest arrecadou cinco triunfos, com destaque para as vitórias sobre o Manchester United fora de portas e sobre o Tottenham em casa, tendo apenas perdido por 3-0 na visita ao reduto do Manchester City.

Esta é a sexta vez que Nuno Espírito Santo conquista o prémio, a segunda na presente temporada. Além disso, o técnico fica assim com o mesmo número de distinções de Sam Allardyce e Sir Bobby Robson.

Esta sexta-feira ficou-se também a conhecer o vencedor do prémio para melhor jogador do mês, que neste caso foi entregue a Alexander Isak.

O avançado do Newcastle bateu a concorrêndia de Alexander-Arnold (Liverpool), Gibbs-White (Nottingham Forest), Dean Hujsen (Bournemouth), Jacob Murphy (Newcastle), Cole Palmer (Chelsea), Antonee Robinson (Fulham) e Mohamed Salah (Liverpool).

Alexander Isak marcou seis golos durante o período em questão, com destaque para o «hat-trick» frente ao Ipswich Town, mas também os que apontou frente a Liverpool, Brentford, Leicester, Aston Villa e Man. United, tendo contribuido para as cinco vitórias consecutivas dos «magpies» em dezembro.