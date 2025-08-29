Nuno Espírito Santo acredita que vai continuar a ser treinador do Nottingham Forest, apesar do diferendo público com a direção do clube inglês. O técnico criticou a postura no mercado de transferências e também admitiu que já teve um melhor relacionamento com Evangelos Marinakis, dono do clube.

Em conferência de imprensa realizada nesta sexta-feira, que servia de antevisão ao duelo com o West Ham, da Premier League, o técnico português foi questionado sobre o futuro, quase inevitavelmente. Uma jornalista perguntou se NES continuaria no cargo após a pausa internacional e Espírito Santo respondeu de forma relutante: «Eu penso que sim».

«Estou totalmente tranquilo. Penso que temos [NES e Evangelos Marinakis] de ter uma conversa sobre o futuro do clube, sobre o mercado de transferências... mas naquilo que é o compromisso com o clube estamos na mesma página. Queremos o melhor para o clube», garantiu.

«O presidente é um homem muito ocupado, mas ele virá ao jogo deste fim-de-semana e depois do jogo teremos uma pausa internacional que nos permitirá assentar. É o momento certo para nos sentarmos e falar, trocar opiniões», explicou o técnico.

O Nottingham Forest está em quinto lugar na Premier League, disputadas duas jornadas da competição. Venceu o Brentford por 3-1 e empatou com o Crystal Palace a uma bola.