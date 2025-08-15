Nuno Espírito Santo admitiu que o Nottingham Forest não está preparado para começar a temporada 2025/26.

«Estamos muito, muito, muito longes daquilo que deveríamos estar. Estamos muito longe em termos de preparação, planeamento e plantel. Estamos muito preocupados por termos um jogo daqui a dois dias na Premier League, o campeonato mais exigente do mundo, e estamos muito longe», começou por dizer o português, em entrevista à Sky Sports.

«Os planos que tínhamos não se concretizaram. A preparação, em termos de plantel, não foi ideal. Não tivemos a oportunidade de criar laços entre os jogadores, o que é importante, porque não sabemos com que jogadores vamos contar. Temos jogadores que sabem que vão sair por empréstimo. Temos um enorme problema», partilhou ainda.

Sobre o mercado, o técnico de 51 anos espera que as próximas semanas possam ser mais positivas, mas confessou que o clube perdeu uma oportunidade «muito boa».

«Perdemos uma oportunidade muito boa de fazer as coisas melhor. Agora faltam duas semanas [para fechar o mercado], e depois dessas duas semanas, aí sim podemos avaliar como estão as coisas. Mas o que perdemos foi a oportunidade de fazer melhor. E essa não volta», afirmou.

Comentando a saída de Anthony Elanga para o Newcastle, NES demonstrou-se desiludido com a decisão da transferência.

«Muito difícil, muito difícil, porque o papel do Anthony é muito específico. Tanto no trabalho que faz, como nas características que tem. Por isso, não é fácil substituir o Anthony. Não é fácil», finalizou.

De referir que, nos últimos dias, a imprensa internacional tem avançado vários nomes para a equipa do treinador português, indicando mesmo um investimento a rondar os 100 milhões de euros.

O Nottingham Forest arranca a temporada com uma receção ao Brentford, às 14h deste domingo.