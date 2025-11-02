O Nottingham Forest reagiu este domingo ao ataque ocorrido na noite de sábado, num comboio da London North Eastern Railway (LNER) onde 11 pessoas foram esfaqueadas. Entre os passageiros seguiam vários adeptos do clube, que regressavam do jogo disputado no City Ground diante do Manchester United.

Num comunicado publicado no site oficial, o clube inglês manifestou «profunda preocupação e solidariedade» com todos os afetados pelo incidente.

«Os nossos pensamentos estão com todos os envolvidos neste incidente tão lamentável. O clube reconhece que muitas pessoas demonstraram uma coragem extraordinária, que sem dúvida ajudou a evitar danos ainda maiores. Toda a família Nottingham Forest está do lado deles enquanto recuperam dos acontecimentos de ontem», pode ler-se na nota divulgada.

O proprietário do clube, Evangelos Marinakis, deixou uma mensagem pessoal de apoio e reconhecimento.

«Todos no Nottingham Forest estamos chocados e profundamente tristes com o que aconteceu. A coragem e o altruísmo mostrados pelos nossos adeptos representam o melhor da humanidade e o melhor da nossa comunidade», começou por referir.

Marinakis garantiu também que o clube irá assegurar «todo o apoio financeiro necessário» aos adeptos envolvidos, de forma a garantir que «tenham acesso aos melhores cuidados médicos durante a recuperação».