O Nottingham Forest anunciou esta segunda-feira a contratação de Arnaud Kalimuendo ao Rennes.

«O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a contratação de Arnaud Kalimuendo, que se junta ao clube com um contrato de cinco anos», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no PSG, clube pelo qual se estreou a sénior, o ponta-de-lança esteve emprestado ao Lens em 2020/21 e 2021/22. Nas últimas três temporadas tornou-se numa peça fulcral do Rennes e, em 2024/25, apontou 18 golos e cinco assistências em 34 jogos.

«Quando soube do interesse do Forest, fiquei honrado. É um momento de orgulho para mim, juntar-me a uma equipa que teve uma temporada forte no ano passado e um clube com grande história», disse o jogador de 23 anos.

De acordo com a imprensa internacional, o Forest pagou cerca de 30 milhões de euros, mais três milhões em objetivos, ao Rennes.

