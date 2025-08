O Nottingham Forest, orientado pelo português Nuno Espírito Santo, oficializou esta quarta-feira a contratação de Angus Gunn. O guarda-redes assinou um contrato válido por uma temporada.

O escocês de 29 anos estava livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Norwich, da segunda divisão inglesa. Além do Norwich, o guarda-redes já representou as camadas jovens do Manchester City e as equipas principais do Stoke City e do Southampton.

Na temporada passada, Angus Gunn realizou 35 jogos ao serviço do Norwich.