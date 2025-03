Nuno Espírito Santo levou o Nottingham Forest até às meias-finais da Taça de Inglaterra, após vencer o Brighton nas grandes penalidades, mas nem tudo foram elogios.

Em declarações à BBC, Wayne Rooney deixou críticas ao técnico português, devido às escolhas no onze inicial e os jogadores que optou por deixar no banco de suplentes. O antigo internacional inglês mostrou-se chocado e afirmou que enquanto adepto ficaria «furioso» com as decisões.

«Estou chocado. Acho que a Taça de Inglaterra é uma competição de prestígio e não concordo que se descansem os jogadores nos quartos de final, quando têm a oportunidade de chegar às meias-finais», começou por referir.

«Querem chegar à Liga dos Campeões, o que é ótimo, mas como jogador, queres sempre jogar e tentar vencer jogos. Deixar jogadores de fora... Se eu fosse adepto estaria furioso. Queres ganhar um troféu e esta é uma ótima oportunidade», acrescentou.