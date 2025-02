O The Gedling Inn, pub em Nottinghamshire, tornou-se viral depois de cumprir uma promoção inesperada: oferecer uma cerveja grátis por cada golo do Nottingham Forest.

O que parecia uma estratégia simples para atrair clientes transformou-se numa verdadeira surpresa. Os proprietários, viram a equipa do Nottingham a vencer o Brighton por 7-0, levando o pub a distribuir 300 cervejas, num custo total de cerca de 1.800 euros.

Beccy Webster, proprietária do pub, decidiu lançar a oferta apenas 20 minutos antes do início do jogo.

«CERVEJA GRÁTIS QUANDO O FOREST MARCAR!!! Forest vs Brighton HOJE 12:30KO - ASSISTA CONOSCO!!!», pode ler-se na publicação no Instagram do pub inglês.

O que a proprietária não contava era que a equipa liderada por Nuno Espírito Santo marcasse tantos golos. «Chegou ao intervalo e eu pensei: ‘Meu Deus, não sei se consigo continuar com isto’. Mas decidi que ia manter a minha palavra. Sejam quatro, cinco, seis, sete ou dez golos, estou a cumprir a minha palavra. Acabámos por oferecer 300 cervejas», disse a proprietária, ao The Guardian.

«Foi pura adrenalina. Aproveitámos o facto de o pub estar tão vibrante, toda a gente estava feliz», disse Cassian Prime, sócio do pub. «Vindo de uma derrota por cinco a zero [no fim de semana anterior, frente ao Bournemouth], ver toda a gente feliz, a aplaudir, a dançar e a cantar, foi absolutamente fantástico.»

«Muitos dos clientes já eram nossos clientes habituais, por isso estavam quase a rir-se de nós. Faziam fila, iam buscar as canecas e, literalmente, punham a caneca na mesa e entrava outro golo. Havia muitas gargalhadas».

Apesar do prejuízo imediato, a iniciativa revelou-se um sucesso em termos de visibilidade. «Pelos 1.800 euros que gastámos, a publicidade que recebemos foi uma pechincha”, afirmou o sócio de Webster.

Agora, os donos do The Gedling Inn ponderam se devem repetir a iniciativa, embora com mais cautela. «Não tenho a certeza se podemos voltar a oferecer cerveja grátis por cada golo, mas nunca se sabe», disse a proprietária, enquanto brincava com a possibilidade de o proprietário do Nottingham Forest ajudar a cobrir a conta.

Depois de o pub se tornar viral na imprensa mundial, John McGovern, antigo capitão e lenda do Nottingham Forest, visitou o The Gedling Inn, esta terça-feira.

O ex-jogador ofereceu aos proprietários dois bilhetes para um jogo da equipa e uma camisola da equipa com o nome do estabelecimento que tinha gravado o número 7 (corresponde ao número de golos que o Nottingham aplicou ao Brighton, partida que desencadeou a promoção no pub).