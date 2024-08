Danilo sofreu este sábado uma lesão arrepiante, durante o jogo entre o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo e o Bournemouth, para a Liga Inglesa.

Logo nos primeiros minutos do encontro, o médio brasileiro colocou mal o pé no relvado e as imagens falam por si quanto à gravidade do incidente.

Veja aqui o momento da lesão de Danilo: