O Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo deslocou-se até ao reduto do Brentford e venceu por 2-0, num jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Inglesa.

À procura de somar a terceira vitória consecutiva para o campeonato, o conjunto visitante chegou ao intervalo a vencer, graças ao golo de Ola Aina (38 minutos), após assistência de Neco Williams. O resultado manteve-se até ao apito do árbitro e logo a abrir a segunda parte o Nottingham dobrou a vantagem, graças ao golo de Anthony Elanga (51 minutos).

Jota Silva e Fábio Carvalho entraram ambos na segunda parte e até final o resultado não se alterou.

Esta foi a primeira derrota do Brentford em casa esta temporada e em sentido inverso, Nuno Espírito Santo já atingiu as nove vitórias esta época, o máximo que o clube atingiu desde que regressou à Premier League.

Com este triunfo, os «reds» mantêm o quarto lugar no campeonato, com um total de 31 pontos somados e com quatro de vantagem para o Aston Villa.