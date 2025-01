O Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo venceu, este domingo, na receção ao Southampton, por 3-2, e igualou o Arsenal no segundo lugar da liga inglesa.

Num jogo em que estiveram a ganhar por três bolas, na 22.ª jornada da Premier League, a equipa de NES ainda tremeu no fim, mas conseguiu agarrar a vitória com os dentes.

No que toca ao jogo, o Forest começou melhor e aos 11 minutos já vencia, com um golaço de Elliot Anderson, fora de área, assistido por Gibbs-White.

Aos 28 minutos, outra vez à «lei da bomba», o Nottingham aumentou a vantagem e fez o segundo no encontro, desta vez através de Callum Hudson-Odoi.

Aos 38 minutos, o português Jota Silva entrou para o lugar do lesionado Hudson-Odoi.

Ainda antes do intervalo, Chris Wood também escreveu o nome na lista de marcadores e fez o terceiro.

Na segunda parte, no que parecia um jogo tranquilo e controlado, o Southampton, último lugar da Premier League, acordou e começou uma possível escalada até ao empate. Aos 60 minutos, Jan Bednarek reduziu e fez o 3-1.

O árbitro levantou a placa do tempo de compensação e deu mais 12 minutos de jogo! Aos 90+1, Paul Onuachu fez o 3-2, assistido pelo português Mateus Fernandes.

Com este resultado, o Nottingham Forest está em terceiro lugar, com 44 pontos, os mesmos que o Arsenal. O Southampton está em último, com seis.

