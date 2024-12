O Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo venceu este sábado na receção ao Aston Villa, por 2-1, na 16.ª jornada da Premier League.

Depois de uma primeira parte algo atípica, o Aston Villa acordou e abriu o marcador aos 63 minutos, com Jhon Duran a cabecear certeiro para o fundo das redes

Mas a equipa de NES não se deixou ficar e foi à procura dos três pontos. Aos 82 minutos Chris Wood fez o empate, mas para desgosto dos adeptos visitantes o lance estava fora de jogo.

No entanto, os ânimos mantiveram-se e surgiu mesmo o golo do empate, aos 87 minutos, autoria de Nikola Milenkovic. Logo de seguida, aos 90+3, Elanga aparece no coração da área e resgata a vitória aos Trees.

Com este resultado, o Nottingham Forest está em quarto lugar, com 28 pontos, apenas a dois do Arsenal e do pódio. O Aston Villa ocupa a sexta posição, com 25.

CONFIRA TODA A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE