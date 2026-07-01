Vítor Pereira está de saída do comando técnico do Nottingham Forest, sabe o Maisfutebol.

O técnico de 57 tinha contrato até 2027 com o clube inglês, com uma cláusula que permitia a ambas as partes rescindir o acordo durante o mês junho, o que veio a verificar-se na noite de ontem, com um e-mail enviado por parte do Forest às 23h58. Ou seja, a dois minutos do final do prazo.

Este desfecho é surpreendente, considerando que Vítor Pereira conseguiu evitar a despromoção da Premier League, apesar de ser assumido a equipa na reta final da época e numa posição difícil. Nesse período, o Forest foi a que mais golos marcou na competição, em igualdade com o Manchester City, tendo sido ainda a quinta melhor defesa.

Além deste registo, no plano internacional, o Forest alcançou com o técnico português a primeira meia-final de uma competição europeia desde 1984, tendo inclusivamente eliminado o FC Porto na Liga Europa.

Segundo avança a imprensa inglesa, o austríaco Oliver Glasner, que nas últimas três temporadas comandou o Crystal Palace, é o sucessor.

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