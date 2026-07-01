Vítor Pereira de saída do Nottingham Forest
Técnico português vai ser substituído Oliver Glasner, ex-técnico do Crystal Palace
Técnico português vai ser substituído Oliver Glasner, ex-técnico do Crystal Palace
Vítor Pereira está de saída do comando técnico do Nottingham Forest, sabe o Maisfutebol.
O técnico de 57 tinha contrato até 2027 com o clube inglês, com uma cláusula que permitia a ambas as partes rescindir o acordo durante o mês junho, o que veio a verificar-se na noite de ontem, com um e-mail enviado por parte do Forest às 23h58. Ou seja, a dois minutos do final do prazo.
Este desfecho é surpreendente, considerando que Vítor Pereira conseguiu evitar a despromoção da Premier League, apesar de ser assumido a equipa na reta final da época e numa posição difícil. Nesse período, o Forest foi a que mais golos marcou na competição, em igualdade com o Manchester City, tendo sido ainda a quinta melhor defesa.
Além deste registo, no plano internacional, o Forest alcançou com o técnico português a primeira meia-final de uma competição europeia desde 1984, tendo inclusivamente eliminado o FC Porto na Liga Europa.
Segundo avança a imprensa inglesa, o austríaco Oliver Glasner, que nas últimas três temporadas comandou o Crystal Palace, é o sucessor.