O Nottingham anunciou a demissão de Vítor Pereira, depois de comandar o emblema da Premier League na segunda metade da temporada 2025/26.

O técnico português afirmou que a decisão da direção o surpreendeu, mas que respeita as escolhas do clube. Além disso, deixou agradecimentos a todos os que fazem parte do universo do 16.º colocado do campeonato inglês da última época.

O treinador natural de Espinho não escondeu a tristeza, mas saiu de cabeça levantada.

«Naturalmente, estou desapontado e triste. Acreditei verdadeiramente naquilo que estávamos a construir em conjunto e saio com orgulho em tudo o que alcançámos ao longo dos últimos meses.»

O luso de 57 anos garantiu a permanência da equipa no principal escalão do futebol do país de sua majestade e chegou às meias-finais da Liga Europa.

«Deixo o Nottingham Forest sem amargura nem ressentimento, apenas com respeito, gratidão e memórias maravilhosas. Obrigado por tudo», concluiu.

Recorde-se de que a imprensa inglesa avança que o substituo de Vítor Pereira é o austríaco Oliver Glasner, ex-Crystal Palace.