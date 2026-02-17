Vítor Pereira falou pela primeira vez enquanto treinador do Nottingham Forest e assegurou que a «qualidade» dos jogadores e o «potencial» do clube fizeram-no aceitar mais um desafio em Inglaterra, após ter deixado o Wolverhampton em setembro do ano passado.

Em conferência de imprensa, o técnico português recordou a tradição de beber cervejas com adeptos dos wolves e assegurou que apenas a cumprirá caso «mereça». Vítor Pereira falou sobre a «melhor liga» do mundo e os erros que punem as equipas e os clubes, em Inglaterra.

«A razão pela qual aceitei este trabalho é porque acredito na qualidade dos jogadores e no potencial do clube. É a melhor liga no mundo. Aprendi que esta é uma liga em que não podemos cometer erros. Somos punidos por eles. A liga vai punir as equipas e os clubes que cometem erros. Eu cometi erros. Foi uma experiência fantástica (Wolverhampton), fizeram-me sentir em família», afirmou.

«Isso é algo que tem a ver com a minha personalidade. Não sou um ator, sou um homem simples, honesto e confiante, quando sentir que mereço as cervejas, claro que sim», acrescentou.

Assista à conferência de Vítor Pereira na íntegra: