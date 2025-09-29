VÍDEO: NES estreia-se pelo West Ham com um empate frente ao Everton
Técnico luso conseguiu que a equipa londrina voltasse a somar pontos
Nuno Espírito Santo estreou-se pelo West Ham com um empate no terreno do Everton, por 1-1.
A disputar a sexta jornada da Premier League, esta segunda-feira, foi o Everton quem começou a vencer, depois de Michael Keane marcar o primeiro, aos 18 minutos.
O West Ham reagiu e foi buscar o empate aos 65 minutos. Jarrod Bowen aproveitou um corte ineficaz da defesa dos Toffees e lançou um míssil à baliza.
O português Mateus Fernandes foi titular e totalista no lado do West Ham. Beto, do Everton, começou de início e saiu aos 69 minutos.
Com este resultado, o Everton segue em nono lugar, com oito pontos. O West Ham está em penúltimo, com dois pontos.
De relembrar que NES assumiu o comando do West Ham e tomou o lugar de Graham Potter, que apenas conseguiu uma vitória e quatro derrotas no campeonato.