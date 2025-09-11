Agora sim, é oficial. O Manchester United anunciou a cedência, a título de empréstimo, de Onana ao Trabzonspor.

Através das redes sociais, os red devils confirmaram a saída do internacional camaronês, que se muda para o futebol turco, a poucas horas do fecho do mercado no país. Contratado ao Inter no verão de 2023, Onana somou um total de 102 jogos pela equipa principal do Manchester United, tendo conquistado uma Taça de Inglaterra, ainda com Ten Hag no comando técnico.

O Trabzonspor é o atual segundo classificado da Liga Turca, com dois pontos de desvantagem para o Galatasaray, líder isolado da prova.