Sol Bamba, defesa internacional pela Costa do Marfim, foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, um tipo de cancro no sangue.

Foi o Cardiff, equipa do segundo escalão de Inglaterra, que deu conta da notícia, tendo referido ainda que o jogador de 35 anos já iniciou os tratamentos.

Souleymane Bamba começou a carreira no Paris-Saint Germain, tendo passado ainda por clubes como o Leicester, Trabzonspor, Leeds, entre outros. Está a cumprir a quinta época no Cardiff, equipa pela qual jogou a última vez a 16 de dezembro de 2020. Esteve ainda presente em duas fases finais de Mundiais, em 2010 e 2014.