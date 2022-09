João Palhinha lamentou o critério disciplinar no futebol português e salientou as diferenças para Inglaterra, para referir que prefere o estilo de jogo da Premier League.

«Aqui podemos fazer cortes e desarmes, adoro isso. O estilo de jogo em Inglaterra foi um dos principais fatores que me fez decidir vir para cá. Quero jogar futebol com intensidade. É por isso que gostamos desta liga. Todos os jogadores querem jogar com agressividade positiva e fair-play. Em Portugal, eu sentia que não podia fazer um corte. Qualquer toque no adversário dava cartão amarelo. Aqui é completamente diferente», afirmou o médio em entrevista ao jornal inglês Daily Mail.

Palhinha, que neste defeso trocou o Sporting pelo Fulham, destacou também a importância de estar em boa forma para poder fazer parte dos eleitos da Seleção Nacional no Mundial que se disputa este ano no Qatar.

«Tenho o sonho de jogar o Mundial, portanto este é um dos momentos mais importantes da minha vida. O Mundial, um novo clube, o nascimento do meu filho. Está tudo a acontecer ao mesmo tempo e é entusiasmante. Tenho trabalhado muito por isto nos últimos anos», frisou, recordando que a segunda passagem pelo Sporting.

«Ter ido para o Sp. Braga foi uma boa escolha, mas também tive sorte. O meu treinador em Braga, o Ruben Amorim, foi depois para o Sporting e quando eu regressei a Alvalade ele estava lá e sabia do meu valor. Tivemos dois anos fantásticos juntos. Regressei, ganhámos o campeonato e três outros troféus», lembrou.