Em 1988, Paul Gascoigne era o médio mais pretendido de Inglaterra. Craque do Newcastle e já da seleção, Gazza foi pretendido pelos maiores clubes do país. Optou pelo Tottenham.



Alex Ferguson, que tentava erguer o Manchester United, ficou zangadíssimo. O escocês escreveu uma carta - sim, ainda se escreviam cartas - ao futebolista a insultá-lo do pior. Gascoigne conta esse pormenor menos conhecido da sua vida, uma vida que daria para vários documentários, ao TalkSport.



«Primeiro falei com o Liverpool, mas não percebi nada do que o [Kenny] Dalglish me disse e o negócio não avançou. Ele tinha um sotaque escocês cerrado. Depois falei com o Ferguson e o United, é verdade. Ele ia de férias e queria resolver as coisas antes. Quando parecia ter tudo tratado, apareceu o Tottenham.»



Gazza, sempre impulsivo, deixou de dar notícias a Ferguson e assinou pelos Spurs. «O Tottenham ofereceu-me um grande contrato, deu uma casa e um BMW aos meus pais, um salão de beleza à minha irmã. O que podia eu fazer?»



Quando soube da opção de Paul Gascoigne, Alex Ferguson ficou «louco». E fez questão de dizer tudo o que sentia àquele que era, possivelmente, já o melhor médio britânico. «Chamou-me de tudo. Mandou uma carta e chamou-me gordo bastardo. Só aceitou falar comigo seis anos depois.»



Paul Gascoigne ficou de 1988 a 1992 no Tottenham. Passou depois pela Lazio (1992 a 1995) e pelo Rangers (1995 a 1998), antes de iniciar a descida aos infernos. Gascoigne tem 54 anos, está saudável e a gravar um documentário ao lado de Ally McCoist, antigo ponta-de-lança da Escócia e colega de Gazza no Rangers.