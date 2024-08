A transferência de Pedro Neto para o Chelsea ganhou esta quarta-feira maior relevo, já que o internacional português vai passar a vestir a camisola sete, que pertencia a Raheem Sterling.

De saída dos «blues», o internacional inglês deixa livre o número que já foi utilizado por jogadores como Shevchenko, Kanté e até mesmo Maniche. Pedro Neto já se tinha estreado pelo Chelsea com o 19 nas costas, na derrota por 2-0 sofrida na primeira jornada da Liga Inglesa, diante do Man. City.

Pedro Neto will wear the #️⃣7️⃣ shirt for Chelsea this season, which had been worn by Raheem Sterling. pic.twitter.com/ip9BZNHb8s