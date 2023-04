Pedro Porro reagiu às ameaças e insultos de que foi alvo através das redes sociais desde que se mudou para Inglaterra.

O lateral do Tottenham reativou as suas contas no Instagram e no Twitter, que havia suspendido nos últimos dias, para publicar uma mensagem de agradecimento.

«Nunca sabes quão forte és, até que ser forte ser a única opção que te resta. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho», escreveu o espanhol num testemunho que contou com a reação de incentivo dos seus ex-companheiros do Sporting.

«Tudo passa, irmão. Terás sempre o nosso apoio», escreveu Pedro Gonçalves, enquanto Nuno Santos acrescentou: «Vamos, irmão. Sempre juntos.»