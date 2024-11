Pep Guardiola somou, este sábado, a quarta derrota consecutiva à frente do Manchester City, algo que nunca tinha acontecido, ao longo da sua carreira de treinador.

Depois da derrota em Alvalade (4-1) a meio da semana, o técnico não conseguiu colocar um ponto final na série de maus resultados, que teve início no desaire frente ao Tottenham (2-1) e que apanhou, pelo meio, o Bornemouth (2-1).

Ora, na habitual conferência após o encontro, Guardiola mostrou-se insatisfeito com a situação, mas admitiu que a quantidade de lesões que têm afetado o plantel tem sido difícil de gerir. Ainda assim, não deixou de recordar os seis campeonatos ganhos em sete anos pelos «citizens», com o próprio no comando técnico.

Pep Guardiola thinks ‘maybe another team deserve’ to win the Premier League this year 👀 pic.twitter.com/Zp7IteSxRT — ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2024

«Gostava de ter o plantel completo para ir à luta e assim poder dar os parabéns a quem ganhar. Não queria só dar a vitória porque não conseguimos lá estar. Infelizmente, não conseguimos ser competitivos de três em três dias na situação em que nos encontramos. Uma coisa é certa, nos próximos 55 anos, o Man. City não vai ganhar o campeonato tantas vezes», admitiu.

Veja aqui as declarações de Pep Guardiola no fim do encontro: