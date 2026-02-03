Pep Guardiola utilizou a ironia para afirmar estar «chateado» com a direção do Manchester City por ter gasto menos dinheiro do que outras seis equipas da Liga Inglesa, nos últimos cinco anos.

Na antevisão ao encontro com o Newcastle, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça da Liga, o técnico referiu que esse investimento «obriga» essas equipas a ganhar todos os troféus e desejou boa sorte aos adversários.

«Estou um pouco triste porque em termos de dinheiro gasto, nos últimos cinco anos, ficamos em sétimo na Liga Inglesa. Quero ser o primeiro. Não percebo como é que o clube não gasta mais dinheiro», começa por referir.

«Estou um pouco chateado com eles. Agora há seis equipas que têm de ganhar a Liga Inglesa, a Liga dos Campeões e as Taças de Inglaterra, já que gastaram mais nos últimos cinco anos. Isto é factual, não é uma opinião. Boa sorte para as seis equipas que estão à nossa frente em termos de dinheiro gasto nos últimos cinco anos. Bela citação, não é?», acrescenta.

Recorde-se que neste mercado de transferências, o Manchester City contratou Marc Guéhi e Antoine Semenyo e foi o clube mais gastador nesta janela de inverno.

Assista aqui às declarações de Guardiola: