O Manchester City-Liverpool, a contar para a Taça da Liga inglesa, vai colocar frente a frente aquelas que têm sido as duas melhores equipas inglesas nos últimos anos.

E isso tem sido acompanhado pelo crescimento de uma rivalidade que por vezes tem ultrapassado alguns limites. Em 2018, por exemplo, o autocarro do Manchester City foi danificado por adeptos do Liverpool que esperavam a equipa visitante à chegada a Anfield e recentemente um grupo de adeptos dos citizens entoou cânticos ofensivos relacionados com a tragédia de Hillsborough em 1989, quando 97 adeptos dos reds perderam a vida.

Por isso, em defesa de uma rivalidade vivida dentro dos limites do respeito, Billy Hogan e Ferran Soriano, CEO's de City e Liverpool, respetivamente, emitiram um comunicado conjunto no qual lamentam alguns episódios negativos, garantem total compromisso na luta contra comportamento inaceitáveis e pedem que todos colaborem no sentido de que o jogo desta quinta-feira seja uma «fantástica experiência».

Na antevisão à partida, Pepijn Lijnders, adjunto do Liverpool que esteve vários anos ligado à formação do FC Porto comentou a iniciativa conjunta dos dois clubes e lembrou as rivalidades bem acesas em Portugal.

«É muito positivo que os clubes estejam a cooperar. Trabalhei no FC Porto durante sete anos e cinco no PSV. A rivalidade entre PSV, Feyenoord e Ajax era de um nível diferente e a rivalidade entre FC Porto, Benfica e Sporting era também de um nível diferente. Mas a única razão pela qual é uma rivalidade, é porque o jogo importa e é decisivo. Amanhã teremos um jogo decisivo, mas sabemos que jogar contra o City tem esta importância. Mas com a rivalidade vem a emoção e isso é bom, porque precisamos da emoção das bancadas, dos nossos jogadores e precisamos de sentir a cada segundo que estes jogos importante. O único problema com a emoção é que quando não há respeito torna-se prejudicial. E isso não pode acontecer», vincou.

Lijnders explicou depois que quando abordou as rivalidades em Portugal e nos Países Baixos, o seu país natal, não o fez para dizer que o problema esteja nas instituições que citou. «Quando falei do Benfica, do FC Porto, Feyenoord, PSV e Ajax não significa que seja algo específico dos clubes. É um problema do futebol. E é bom que os clubes estejam a cooperar», disse o técnico que substituiu Jurgen Klopp na antevisão ao jogo a contar para a 4.ª ronda da Taça da Liga inglesa.