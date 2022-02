O Tottenham de Antonio Conte averbou a segunda derrota consecutiva na Premier League, desta vez em casa, frente ao Southampton (2-3), para a 24.ª jornada da competição.



Depois de terem perdido com o Chelsea, os spurs voltaram a sorrir com um triunfo frente ao Brighton para a Taça de Inglaterra. Porém, no regresso ao campeonato, o Tottenham foi surpreendido pela equipa de Ralph Hasenhuttl e falhou o assalto ao quinto lugar.



Se o jogo em Londres teve cinco golos, Birmingham recebeu um duelo ainda mais intenso, com seis: o Aston Villa-Leeds United (3-3).



Philippe Coutinho voltou a demonstrar que estava a ser subaproveitado no Barcelona, marcando um golo e fazendo duas assistências para Jacob Ramsey. O Leeds de Bielsa marcou por Daniel James (2) e Diego Llorente.



No outro jogo realizado nesta quarta-feira, Norwich e Crystal Palace empatam a um golo (1-1).

