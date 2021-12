O avançado gabonês Pierre-Emerick-Aubameyang perdeu a braçadeira de capitão do Arsenal e ficou de fora dos convocados para o duelo desta quarta-feira ante o West Ham, anunciaram os gunners.

«Após a sua última violação disciplinar na semana passada, Pierre-Emerick Aubameyang já não é o capitão do nosso clube e não integra a convocatória para a partida de quarta-feira contra o West Ham United», pode ler-se na nota do clube, que avisa os jogadores para que «trabalhem de acordo com as regras e padrões» estabelecidas.

Recorde-se que Aubameyang já não tinha sido convocado para o último jogo dos londrinos, devido a motivos disciplinares. A imprensa inglesa adianta que o gabonês chegou atrasado à concentração do clube, tal como já tinha ocorrido na temporada passada.